Honeywell: choisi par bp dans les biocarburants aériens

(CercleFinance.com) - Honeywell a annoncé mercredi que bp avait prévu d'utiliser son procédé de production du carburant d'aviation durable (SAF) sur cinq de ses sites dans le monde.



La technologie UOP Ecofining, conçue par Honeywell avec le groupe énergétique italien Eni, permet de convertir des huiles naturelles non comestibles, des graisses animales et d'autres déchets en diesel renouvelable et en SAF.



Dans un communiqué, le groupe diversifié américain souligne que la demande pour son procédé a plus que doublé au cours des deux dernières années avec une installation qui atteint aujourd'hui 35 sites, soit l'équivalent d'une production de 400.000 barils par jour.



D'après Honeywell, bp prévoit d'utiliser son procédé sur les raffineries de Cherry Point (USA), Rotterdam (Pays-Bas), Lingen (Allemagne), Castellon de la Plana (Espagne) et Kwinana (Australie).





