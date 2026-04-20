Honeywell cède son activité PSS à Brady pour 1,4 MdUSD
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 14:26
Honeywell annonce la vente de son activité Productivity Solutions and Services (PSS) à Brady Corporation pour 1,4 MdUSD en numéraire, avec une finalisation attendue au second semestre 2026 sous réserve des autorisations réglementaires.
Cette opération s'inscrit dans la revue stratégique lancée en juillet 2025, alors que le groupe continue d'évaluer des options pour son activité Warehouse and Workflow Solutions (WWS).
Le PDG Vimal Kapur indique que cette cession "marque l'achèvement proche de notre transformation de portefeuille sur plusieurs années", visant à renforcer la création de valeur et à préparer la séparation des activités Aerospace et Automation.
PSS, qui a généré environ 1,1 MdUSD de chiffre d'affaires en 2025, fournit des ordinateurs mobiles, scanners de codes-barres et solutions d'impression pour la logistique. Brady, spécialisé dans les solutions d'identification et de sécurité industrielles, entend renforcer ses capacités en capture de données et automatisation des flux de travail grâce à cette acquisition.
L'opération doit également permettre à Honeywell de recentrer ses ressources financières et opérationnelles sur ses activités coeur. Elle fait suite à la cession des équipements de protection individuelle en 2024 et à la scission des matériaux avancés en 2025, dans le cadre d'une stratégie plus large d'optimisation du portefeuille.
Le titre Honeywell a connu une progression de l'ordre de 20% depuis le début de l'année.
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