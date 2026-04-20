Honeywell cède son activité PSS à Brady
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 14:10
Avec un chiffre d'affaires d'environ 1,1 MdUSD en 2025, PSS est un fournisseur de premier plan d'ordinateurs mobiles, de lecteurs de codes-barres et de solutions d'impression au service des entrepôts et de la logistique.
Selon le groupe industriel diversifié en voie de scission, cette cession devrait être finalisée au 2e semestre 2026 et est soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles.
Cette transaction fait suite à l'examen des alternatives stratégiques que Honeywell a entamé en juillet 2025 pour PSS et sa division Solutions d'entrepôt et de flux de travail (WWS) afin de simplifier davantage son portefeuille.
Honeywell continue à évaluer des alternatives stratégiques pour WWS, qui opère commercialement sous les marques Intelligrated et Transnorm. Pour rappel, la scission de son activité aérospatiale devrait être achevée au 3e trimestre 2026.
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