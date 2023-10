Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Honeywell: BPA quasi-stable au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 13:42









(CercleFinance.com) - Sur son troisième trimestre 2023, le conglomérat industriel Honeywell indique avoir engrangé un BPA ajusté en hausse de 1% à 2,27 dollars, et une marge sectorielle en amélioration de 80 points de base pour atteindre 22,6%.



A 9,21 milliards de dollars, ses revenus ont augmenté de 3%, dont une croissance de 2% sur une base organique tirée essentiellement par les segments aérospatial (+18%) et secondairement matériaux et technologies de performance (+3%).



A l'occasion de cette publication trimestrielle, Honeywell resserre ses objectifs pour l'ensemble de 2023, visant désormais un BPA ajusté entre 9,65 et 9,75 dollars, ainsi que des revenus entre 36,8 et 37,1 milliards de dollars.





