Honeywell: attentes dépassées au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - L'américain Honeywell a publié jeudi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu à la faveur d'une croissance soutenue de ses activités dans le secteur de l'aérospatiale.



Le bénéfice net du groupe industriel diversifié a dégagé un bénéfice net de 1,46 milliard de dollars sur le premier trimestre, soit 2,23 dollars par action, contre 1,39 milliard, ou 2,07 dollars par action, un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 3% en données publiées comme en croissance organique, pour atteindre 9,1 milliards de dollars.



Les analystes prévoyaient de leur côté un bénéfice par action de 2,17 dollars sur le trimestre, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de neuf milliards de dollars.



Le chiffre d'affaires de la division de technologies aérospatiales, la plus importante en termes de chiffre d'affaires, a généré à elle seule une croissance organique de 18%.



L'activité d'automatismes industriels s'est quant à elle contractée de 13%, tandis que celle des technologies du bâtiment s'est repliée de 3%.



Le conglomérat a par ailleurs maintenu sa prévision de bénéfice par action pour l'ensemble de l'année, toujours attendu dans un intervalle allant de 9,80 à 10,10 dollars, soit en hausse annuelle de 7% à 10%.



Honeywell a également confirmé son objectif de chiffre d'affaires, s'attendant à réaliser des ventes situées entre 38,1 et 38,9 milliards de dollars, soit une croissance organique comprise entre 4% et 6%.



Le titre avançait de 2% en avant-Bourse à Wall Street suite à cette publication.





Valeurs associées HONEYWELL INTL NASDAQ -0.70%