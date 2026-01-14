Honeywell annonce que Quantinuum va déposer son dossier d'introduction en bourse, les actions montent

14 janvier - ** Les actions du conglomérat industriel Honeywell International HON.O augmentent de près de 1% à environ 212,1 $ avant le marché

** HON déclare qu'il prévoit que sa filiale d'informatique quantique détenue majoritairement, Quantinuum, dépose confidentiellement un projet de prospectus d'introduction en bourse auprès de la SEC américaine

** Le nombre d'actions offertes et la fourchette de prix pour l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés

** Dix-sept des 31 sociétés de courtage sont à l''achat' ou plus, 13 sont à 'conserver' et une est à la 'vente'; leur estimation médiane est de 235 $ - données compilées par LSEG

** HON a gagné 1,9% en 2025