 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Honeywell Aerospace plonge après un sévère avertissement sur 2026
information fournie par Zonebourse 06/08/2026 à 20:06
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Honeywell Aerospace chutait de près de 20% jeudi après avoir fortement réduit ses objectifs annuels, une sanction particulièrement brutale pour sa première publication depuis sa séparation de Honeywell Technologies fin juin.

Le spécialiste américain des équipements aéronautiques et de défense anticipe désormais une croissance organique comprise entre 4% et 5% en 2026, contre une fourchette précédente de 7% à 9%, tandis que le bénéfice ajusté par action est attendu entre 7,60 et 7,90 dollars, très en dessous du consensus de 8,86 dollars. L'objectif d'EBIT ajusté a également été ramené de 4,65-4,75 MdsUSD à 4,35-4,45 MdsUSD.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 4,52 MdsUSD, mais est resté inférieur aux 4,61 MdsUSD, alors que le BPA ajusté a reculé à 1,87 dollar, contre 2,75 dollars un an plus tôt. La rentabilité a notamment été affectée par une charge d'obsolescence des stocks et par un mix moins favorable, les volumes disponibles étant davantage orientés vers les équipements d'origine et la défense américaine, au détriment de l'après-vente et des contrats internationaux, généralement plus rentables.

La faiblesse de la publication ne traduit toutefois pas un ralentissement de la demande, puisque les commandes ont augmenté de 8% sur douze mois et que le carnet atteint 18,2 MdsUSD. Honeywell Aerospace reste néanmoins confronté à des goulets d'étranglement sur certaines pièces mécaniques, notamment les pièces moulées, forgées et les roulements, qui limitent sa capacité à convertir cette demande en chiffre d'affaires.

Valeurs associées

HONEYWELL AEROSP
168,5100 USD NASDAQ +7,69%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street clôture en hausse après l'emploi américain
    information fournie par AFP 07.08.2026 22:41 

    La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis, qui éloignent la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). L'indice élargi S&P 500 (+0,62%) a décroché ... Lire la suite

  • PHOTO D'ARCHIVE : L'entrée « Wall St » de la Bourse de New York (NYSE) à New York
    Wall Street finit en hausse au terme d'une semaine florissante
    information fournie par Reuters 07.08.2026 22:35 

    La Bourse de New York a fini ‌en hausse et le S&P 500 à un nouveau record de clôture vendredi, à l'issue d'une semaine florissante, les investisseurs ​espérant que la Réserve fédérale hésitera ou renoncera à relever ses taux directeurs en septembre alors que

  • Un écran à la Bourse de New York, le 27 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street clôture en hausse après l'emploi américain
    information fournie par AFP 07.08.2026 22:12 

    La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis, qui éloignent la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). L'indice élargi S&P 500 (+0,62%) a décroché ... Lire la suite

  • Photographe fournie par Ankara montrant le président turc Recep Tayyip Erdogan, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif signer un pacte de défense, le 7 août 2026 à La Mecque ( Turkish Presidency Press Office / Handout )
    Arabie saoudite, Pakistan et Turquie scellent un pacte de défense en pleine guerre au Moyen-Orient
    information fournie par AFP 07.08.2026 21:45 

    L'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie ont conclu vendredi un pacte de défense liant les trois pays dans un contexte marqué par des attaques contre le royaume saoudien et la guerre au Moyen-Orient. Le pays du Golfe, où a été signé l'accord, entend renforcer ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,27 -0,97%
CAC 40
8 714,93 +0,17%
HAFFNER ENERGY
0,4555 -1,19%
Or
4 342,26 +2,40%
2CRSI
27,6 -0,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank