Honeywell Aerospace plonge après un sévère avertissement sur 2026

Honeywell Aerospace chutait de près de 20% jeudi après avoir fortement réduit ses objectifs annuels, une sanction particulièrement brutale pour sa première publication depuis sa séparation de Honeywell Technologies fin juin.

Le spécialiste américain des équipements aéronautiques et de défense anticipe désormais une croissance organique comprise entre 4% et 5% en 2026, contre une fourchette précédente de 7% à 9%, tandis que le bénéfice ajusté par action est attendu entre 7,60 et 7,90 dollars, très en dessous du consensus de 8,86 dollars. L'objectif d'EBIT ajusté a également été ramené de 4,65-4,75 MdsUSD à 4,35-4,45 MdsUSD.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 4,52 MdsUSD, mais est resté inférieur aux 4,61 MdsUSD, alors que le BPA ajusté a reculé à 1,87 dollar, contre 2,75 dollars un an plus tôt. La rentabilité a notamment été affectée par une charge d'obsolescence des stocks et par un mix moins favorable, les volumes disponibles étant davantage orientés vers les équipements d'origine et la défense américaine, au détriment de l'après-vente et des contrats internationaux, généralement plus rentables.

La faiblesse de la publication ne traduit toutefois pas un ralentissement de la demande, puisque les commandes ont augmenté de 8% sur douze mois et que le carnet atteint 18,2 MdsUSD. Honeywell Aerospace reste néanmoins confronté à des goulets d'étranglement sur certaines pièces mécaniques, notamment les pièces moulées, forgées et les roulements, qui limitent sa capacité à convertir cette demande en chiffre d'affaires.