Honeywell: acquisition des systèmes HUD du suédois Saab

(CercleFinance.com) - Honeywell a annoncé lundi la signature d'un partenariat stratégique avec ESS Tech, destiné à accélérer le développement et l'adoption des systèmes de stockage de l'énergie pour les technologie de batterie à flux de fer (IFB).



Dans le cadre de l'accord, le conglomérat industriel diversifié américain a prévu d'investir au sein d'ESS dans le cadre d'une transaction dont le montant n'a toutefois pas été dévoilé.



Dans un communiqué commun, les deux groupes disent vouloir s'appuyer sur l'expertise dont Honeywell dispose dans les matériaux avancés et les systèmes énergétiques ainsi que sur la propriété intellectuelle d'ESS, qui possède le brevet de la technologie IFB.



A en croire une récente étude de McKinsey, le marché mondial du stockage de l'énergie devrait représenter près de 3.000 milliards de dollars à horizon 2040, contre environ 50 milliards de dollars par an aujourd'hui.



En Bourse, ESS gagnait plus de 8% en cotations avant-Bourse lundi, tandis que l'action Honeywell naviguait autour de l'équilibre.





