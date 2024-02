Honda relève ses objectifs annuels malgré un environnement "difficile" en Asie

The logo of ( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Honda, le numéro deux japonais de l'automobile, a de nouveau relevé jeudi ses prévisions de bénéfices annuels pour refléter l'amélioration de ses revenus et l'impact toujours positif de la baisse du yen, malgré un environnement de marché "difficile" en Asie.

Le groupe vise désormais un bénéfice net annuel de 960 milliards de yens (6 milliards d'euros au cours actuel), contre une prévision précédente de 930 milliards de yens. Cela reviendrait à un bond de 47,4% sur un an.

Toujours pour son exercice 2023/24 se terminant le 31 mars, Honda prévoit dorénavant un bénéfice opérationnel de 1.250 milliards de yens (+60,1% sur un an), soit 50 milliards de yens de plus que son objectif précédent.

Il a également révisé en hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel, attendu à 20.200 milliards de yens (126 milliards d'euros), contre 20.000 milliards de yens auparavant. Cela marquerait une hausse de 19,5% comparé à 2022/23.

Le bénéfice net sur le trimestre écoulé a atteint 253,3 milliards de yens (1,6 milliard d'euros), en hausse de 3,5% sur un an.

Le bénéfice opérationnel sur la période octobre-décembre a lui grimpé de plus de 35% à 379,8 milliards de yens, grâce notamment à une hausse de ses ventes totales, un meilleur ratio entre ses prix de vente et ses coûts et des effets de change positifs liés à la faiblesse persistante du yen.

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 21,4% à 5.390,1 milliards de yens (33,6 milliards d'euros).

Mais cette hausse provient surtout du segment automobile, tandis que les ventes dans les deux-roues ont légèrement reculé, tant en valeur qu'en volume, du fait notamment d'une dégradation de la conjoncture économique en Asie du Sud-Est.

Honda a annoncé jeudi un nouveau programme de rachat de ses propres actions allant jusqu'à 50 milliards de yens (311 millions d'euros), une manière d'augmenter son bénéfice par action et donc de faire plaisir à ses actionnaires.

Ce programme sera mené de début mars à fin avril, et s'ajoute à un précédent rachat d'actions de 200 milliards de yens annoncé en mai dernier, au début de son exercice 2023/24.