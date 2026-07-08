 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Honda procède au rappel de plus de 300 000 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes liés à l'affichage de l'image de la caméra de recul
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 10:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Honda Motor America, une filiale de Honda Motor Co Ltd 7267.T , procède au rappel de 325.588 véhicules Odyssey aux États-Unis en raison de problèmes liés à l'affichage de l'image de la caméra de recul, a annoncé mercredi l'Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA).

Voici les détails fournis par la NHTSA:

* Ce rappel concerne certains véhicules Odyssey des années-modèles 2018 à 2020.

* Il existe un risque que de l'eau pénètre dans la caméra de recul et empêche l'affichage de l'image lorsque le véhicule est en marche arrière, augmentant ainsi le risque d'accident.

* Dans le cadre de cette campagne de rappel, les concessionnaires remplaceront gratuitement la caméra de recul.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
32,42 -10,93%
CAC 40
8 252,66 -2,18%
Pétrole Brent
78,38 +3,21%
STELLANTIS
4,6935 -5,85%
TOTALENERGIES
69,35 +2,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank