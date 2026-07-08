Honda procède au rappel de plus de 300 000 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes liés à l'affichage de l'image de la caméra de recul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Honda Motor America, une filiale de Honda Motor Co Ltd 7267.T , procède au rappel de 325.588 véhicules Odyssey aux États-Unis en raison de problèmes liés à l'affichage de l'image de la caméra de recul, a annoncé mercredi l'Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA).

Voici les détails fournis par la NHTSA:

* Ce rappel concerne certains véhicules Odyssey des années-modèles 2018 à 2020.

* Il existe un risque que de l'eau pénètre dans la caméra de recul et empêche l'affichage de l'image lorsque le véhicule est en marche arrière, augmentant ainsi le risque d'accident.

* Dans le cadre de cette campagne de rappel, les concessionnaires remplaceront gratuitement la caméra de recul.