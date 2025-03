Homme ou femme, et si votre genre influençait vos choix d'investissement ?

Amundi

Des choix d'investissement différents, sources d'inégalités de richesse.

Vous privilégiez les placements pas ou peu risqués ?

Vous avez peu confiance dans vos connaissances financières ?

Vous hésitez à vous appuyer sur les nouvelles technologies pour vos placements ?

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, vous êtes probablement une femme.

Les inégalités de genre se traduisent par des différences marquées dans les choix d'investissement. Loin d'être anecdotiques, elles peuvent conduire à renforcer les inégalités de capital entre les hommes et les femmes à la retraite, dans un contexte où le patrimoine s'individualise et où la redistribution de richesse au sein des couples a diminué.

Et non seulement les femmes vivent en moyenne plus longtemps, mais elles ont aussi souvent des revenus et des carrières moins stables, ce qui peut les rendre plus vulnérables aux chocs financiers.

A l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, découvrez notre article qui aborde les principales différences homme-femme en matière d'investissement, par exemple en matière d'appétence au risque ou de connaissances financières.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :