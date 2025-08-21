Home Depot: une étape franchie dans l'acquisition de GMS
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 16:43
Le 30 juillet dernier, la chaîne de magasins de bricolage avait officialisé le lancement d'une offre publique d'achat en vue de faire l'acquisition de la totalité des actions ordinaires de ce fournisseur américain de matériaux de construction à un prix de 110 dollars l'action en numéraire.
La période d'attente prévue par la loi HSR ayant expiré, cette condition de l'offre est désormais levée.
La réalisation de l'offre reste encore soumise à certaines conditions, dont l'apport de la majorité des actions ordinaires en circulation de GMS et le feu vert des autorités canadiennes de la concurrence.
L'offre de Home Depot sur GMS doit expirer le vendredi 22 aout à minuit (heure de New York).
