Home Depot: titre un hausse, un analyste relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 16/08/2023 à 17:25

(CercleFinance.com) - Home Depot gagne plus de 1% à New York, alors que Jefferies confirme sa note d'achat sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 370 à 384 $.



Au lendemain de la publication des trimestriels de l'enseigne, Jefferies se dit 'encouragé d'apprendre que le 2e trimestre s'est terminé sur une note positive', avec une demande qui a suivi l'amélioration des conditions météorologiques.



Le broker estime que la tendance devrait encore s'améliorer au 3e trimestre, par rapport aux six premiers mois de l'année et anticipe une hausse des marges en 2024.



Jefferies rappelle par ailleurs que l'enseigne compte installer une électricité 100% renouvelable dans tous ses locaux d'ici 2030, et vise à réduire ses émissions de 40 % d'ici 2030 et de 50 % d'ici 2035.