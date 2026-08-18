Home Depot profite d'une demande soutenue en matière de travaux de rénovation alors que le marché immobilier reste morose

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre progresse de 5,7 % pour atteindre 47,86 milliards de dollars

* Home Depot maintient ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfices

* La société prévoit que les remboursements de droits de douane compenseront l'impact de la hausse des prix du carburant

(Ajout des commentaires de la direction aux paragraphes 6 et 7) par Angela Christy M

Home Depot HD.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d’affaires et ses bénéfices du deuxième trimestre, la forte demande des clients en matière de réparation et d’entretien ayant contribué à compenser la faiblesse des dépenses consacrées aux projets coûteux tels que les rénovations de cuisine.

La persistance de taux d’intérêt élevés a contraint les clients à réduire leurs projets de rénovation de grande envergure, généralement financés par des prêts, pour se tourner vers la peinture, l’entretien du jardin et d’autres travaux similaires.

La hausse des taux hypothécaires et des prix de l’immobilier a également freiné la reprise du marché immobilier, ce qui a pesé sur la demande des constructeurs pour les projets de plus grande envergure.

Home Depot propose des produits couvrant une large gamme de prix, allant d’environ 5 dollars à plus de 5.000 dollars, avec un panier moyen d’environ 90 dollars.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 5,7 % pour atteindre 47,86 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 2 août, dépassant les prévisions de 47,27 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les remboursements de droits de douane reçus au cours du deuxième trimestre ont réduit le coût des marchandises vendues de 685 millions de dollars, a déclaré Billy Bastek, vice-président exécutif chargé du merchandising, lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Ces remboursements, accordés au titre de l'International Emergency Economic Powers Act et s'élevant à 730 millions de dollars sur la période, serviront à amortir les dépenses imprévues et les pressions liées à la hausse des coûts tout au long de l'année, a-t-il précisé.

Les ventes à périmètre constant ont progressé de 1,3 % aux États-Unis. Elles ont bondi à 1,7 % dans l’ensemble, leur meilleure progression depuis le troisième trimestre 2022.

« Certains propriétaires se montrent plus prudents dans la gestion de leur budget face à la hausse des coûts des intrants, mais leur envie d’investir dans leur cadre de vie reste forte », a déclaré Bill Darcy, directeur général de l’association professionnelle National Kitchen & Bath Association.

Parallèlement, Home Depot a également développé son activité professionnelle destinée aux entrepreneurs, aux constructeurs et aux menuisiers grâce à des acquisitions telles que SRS Distribution et GMS. Ce segment représente environ la moitié de son chiffre d’affaires annuel.

L’entreprise a annoncé mardi le déploiement à l’échelle nationale de son service « Express Delivery » (livraison express), accessible à la fois aux professionnels et aux bricoleurs moyennant un forfait.

Ce service vise à livrer des produits tels que des engrais et des adhésifs en trois heures ou moins, et l’entreprise prévoit des délais de livraison encore plus courts dans les mois à venir.

Le distributeur a indiqué qu’avec un âge médian des logements américains dépassant désormais les 40 ans, davantage de travaux de rénovation et de modernisation sont attendus à l’avenir sur son principal marché.

Home Depot donne le coup d’envoi des publications de résultats des grands détaillants, qui pourraient éclairer la santé des consommateurs américains, alors que la guerre avec l’Iran accentue les inquiétudes liées au coût de la vie. Ses concurrents Lowe’s LOW.N et Target TGT.N publieront leurs résultats mercredi, suivis par Walmart WMT.O le lendemain.

PRÉVISIONS MAINTENUES

Home Depot a maintenu ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfices, et table sur des remboursements de droits de douane pour compenser l’impact de la hausse, plus forte que prévu, des coûts du carburant et d’autres intrants.

Le bénéfice par action ajusté trimestriel, à 4,92 dollars, a dépassé les estimations de 4,73 dollars. L'action de la société est restée stable lors d'une séance d'ouverture agitée.

La semaine dernière, Home Depot a annoncé que son directeur général, Ted Decker, âgé de 63 ans, allait prendre un congé médical temporaire , ses fonctions étant assurées par M. McPhail et la vice-présidente exécutive senior Ann-Marie Campbell.

M. Decker, dont l’état de santé n’a pas été révélé, devrait réintégrer ses fonctions dans les prochains mois et ne participera pas à la conférence téléphonique suivant la publication des résultats, a confirmé un porte-parole à Reuters.