Home Depot: nouveau programme de rachat d'actions

information fournie par Cercle Finance • 15/08/2023 à 14:12









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats trimestriels, Home Depot indique que son conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 15 milliards de dollars à compter de ce 15 août, remplaçant ainsi son autorisation précédente.



Pour rappel, le géant américain de la distribution spécialisée en rénovation résidentielle a dévoilé au titre de son deuxième trimestre comptable, un BPA en recul de 7,9% à 4,66 dollars, pour des ventes en recul de 2% en données comparables, à 42,9 milliards.



'Bien qu'il y ait eu de la vigueur dans les catégories associées aux petits projets, nous avons constaté une pression continue dans certaines catégories discrétionnaires à gros budget', précise son PDG Ted Decker, qui se dit néanmoins très optimiste quant aux perspectives.





