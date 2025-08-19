Home Depot manque ses prévisions trimestrielles en raison de la faible demande pour des projets de grande envergure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de l'orthographe au paragraphe 10)

Home Depot HD.N a manqué les estimations des analystes pour le chiffre d'affaires et le bénéfice du deuxième trimestre mardi, alors que les propriétaires soucieux du prix ont réduit leurs dépenses pour des rénovations à grande échelle et se sont concentrés sur des projets de bricolage.

Les résultats de la première chaîne américaine de magasins de bricolage marquent le début d'une semaine de résultats chargée pour les grandes surfaces, notamment Walmart WMT.N et Target TGT.N , offrant des premiers indices sur les dépenses de consommation aux États-Unis et sur la manière dont ces entreprises naviguent dans les turbulences des politiques tarifaires du président Donald Trump.

Home Depot et Lowe's sont aux prises avec une demande faible, car les taux hypothécaires plus élevés découragent les achats de maisons. Comme les propriétaires choisissent de rester chez eux plus longtemps, les dépenses se sont déplacées vers des projets de réparation et d'entretien plus modestes, ce qui a freiné les ventes de produits de rénovation coûteux.

Par exemple, la demande de rénovation de cuisines et de salles de bains a diminué, car ces projets dépendent généralement d'un financement qui est devenu plus onéreux.

"L'élan amorcé au cours du second semestre de l'année dernière s'est poursuivi tout au long du premier semestre, les clients s'engageant plus largement dans des projets de rénovation de moindre envergure", a déclaré la directrice générale Ted Decker.

La fréquentation de l'enseigne basée à Atlanta a baissé de 2,2 % au deuxième trimestre, après une baisse de 3,9 % au premier trimestre, selon les données de fréquentation de la société Placer.ai.

Home Depot a maintenu ses objectifs de ventes et de bénéfices pour l'exercice 2025. Il prévoit une croissance globale des ventes d'environ 2,8 % et un bénéfice par action ajusté en baisse de 2 % par rapport à l'année dernière.

La société a enregistré des ventes nettes de 45,28 milliards de dollars pour le trimestre clos le 3 août, contre 45,36 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice ajusté s'est élevé à 4,68 dollars par action, en deçà des attentes de 4,71 dollars.

Les actions de Home Depot étaient en baisse marginale dans les échanges de pré-marché. Son rival Lowe's, qui doit publier ses résultats trimestriels mercredi, a également reculé.