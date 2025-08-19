Home Depot manque les estimations de ventes trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Home Depot HD.N a manqué les estimations des analystes pour le chiffre d'affaires du deuxième trimestre mardi, pénalisée par la réduction des dépenses pour les rénovations à grande échelle et les projets de bricolage des propriétaires soucieux des prix.

La société a enregistré des ventes nettes de 45,28 milliards de dollars pour le trimestre clos le 3 août, contre 45,36 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.