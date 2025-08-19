 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Home Depot manque les estimations de ventes trimestrielles
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 12:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Home Depot HD.N a manqué les estimations des analystes pour le chiffre d'affaires du deuxième trimestre mardi, pénalisée par la réduction des dépenses pour les rénovations à grande échelle et les projets de bricolage des propriétaires soucieux des prix.

La société a enregistré des ventes nettes de 45,28 milliards de dollars pour le trimestre clos le 3 août, contre 45,36 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

HOME DEPOT
394,620 USD NYSE -1,16%
TARGET
104,960 USD NYSE +1,88%
