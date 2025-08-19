Home Depot maintient ses objectifs annuels de ventes et de bénéfices malgré un trimestre faible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes comparables aux États-Unis augmentent de 1,4 %, troisième trimestre consécutif de croissance

Chiffre d'affaires et bénéfices trimestriels inférieurs aux estimations

La directrice générale Decker note une évolution vers des projets d'amélioration de la maison plus modestes

L'entreprise Home Depot HD.N a raté ses estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels mais a maintenu ses prévisions annuelles intactes mardi, dans un contexte où les propriétaires de maisons réduisent leurs dépenses de rénovation à grande échelle et se concentrent sur des projets de bricolage.

Les résultats de la première chaîne américaine de magasins de bricolage marquent le début d'une semaine de résultats très surveillée pour les grandes surfaces, notamment Walmart WMT.N et Target TGT.N , qui montreront comment les consommateurs font face à la hausse des coûts et à l'austérité de l'économie.

Home Depot et son rival Lowe's LOW.N sont aux prises avec une demande faible alors que les taux plus élevés incitent les propriétaires à investir dans des améliorations essentielles. Un indicateur de la confiance des constructeurs de maisons aux États-Unis a chuté de manière inattendue en août, atteignant son niveau le plus bas depuis plus de deux ans et demi.

"L'élan amorcé au cours du second semestre de l'année dernière s'est poursuivi tout au long du premier semestre, les clients s'engageant plus largement dans de petits projets d'amélioration de l'habitat", a déclaré la directrice générale Ted Decker.

Les ventes comparables aux États-Unis ont augmenté de 1,4 % au deuxième trimestre, marquant ainsi le troisième trimestre consécutif de croissance. Les analystes ont déclaré que la demande plus forte en juillet était due au début tardif du printemps.

Les actions de Home Depot ont augmenté d'environ 1 % dans les échanges agités avant la mise sur le marché. Lowe's, qui doit publier ses résultats trimestriels mercredi, a également enregistré une hausse marginale.

Home Depot a déclaré en mai qu'elle maintiendrait ses prix inchangés malgré l'évolution des tarifs douaniers, une stratégie que l'entreprise prévoit de maintenir.

L'entreprise n'a pas modifié son approche en matière de prix, a déclaré Richard McPhail, directeur financier, lors d'une interview accordée à CNBC mardi. La plupart des produits importés vendus par Home Depot au cours du trimestre ont été débarqués avant les droits de douane, a-t-il ajouté.

L'amélioration au cours du trimestre et la réaffirmation des prévisions annuelles, ainsi que le fait que Home Depot n'ait pas eu besoin d'augmenter ses prix malgré l'environnement tarifaire élevé actuel, sont encourageants, a écrit Joseph Feldman, analyste de Telsey Advisory Group, dans une note.

Home Depot a maintenu ses objectifs de ventes et de bénéfices pour l'exercice 2025. Il prévoit une croissance globale des ventes d'environ 2,8 % et un bénéfice par action ajusté en baisse de 2 % par rapport à l'année dernière.

L'entreprise a enregistré des ventes nettes de 45,28 milliards de dollars pour le trimestre clos le 3 août, contre 45,36 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice ajusté s'est élevé à 4,68 dollars par action, ce qui est inférieur aux attentes de 4,71 dollars.