Home Depot: l'offre sur GMS prolongée jusqu'au 3 septembre
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 14:40

(Zonebourse.com) -



Home Depot a annoncé mardi l'extension jusqu'au mercredi 3 septembre au soir de son offre publique sur GMS, sans toutefois justifier les raisons de sa décision.

Au vendredi 22 août, qui devait être la date théorique de la fermeture de son offre, le groupe américain de magasins de bricolage indique qu'environ 29,31 millions d'actions, soit 77% du capital, avaient été valablement apportées à l'offre.








Home Depot avait annoncé fin juin son projet de racheter GMS, un fournisseur de panneaux muraux, de plafonds et de charpentes métalliques, à un prix de 110 dollars par action, une opération de 5,5 milliards de dollars destinée à élargir son portefeuille de produits destinés aux professionnels du bâtiment.






