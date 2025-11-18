Home Depot en baisse après l'abaissement de son objectif de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions de l'entreprise de rénovation Home Depot HD.N ont baissé de 2,2% à 350,05 dollars avant le marché

** HD s'attend maintenant à ce que le bénéfice annuel ajusté par action baisse d'environ 5%, ce qui est plus important que la baisse de 2% attendue plus tôt

** Les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre sont également manquées, en raison d'un ralentissement des projets de bricolage, les consommateurs réduisant leurs dépenses importantes

** Le bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre est de 3,74 $, contre une estimation de 3,84 $ - données compilées par LSEG

** L'incertitude des consommateurs et la pression continue sur le logement ont un impact disproportionné sur la demande d'amélioration de la maison - Ted Decker, directeur général de HD, dans une déclaration

** La société prévoit une croissance des ventes comparables légèrement positive par rapport à la croissance attendue d'environ 1%

** Cependant, les ventes nettes du troisième trimestre s'élèvent à 41,35 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 41,10 milliards de dollars

** Les actions de la société rivale Lowe's LOW.N ont baissé de 1%

** À la dernière clôture, HD a baissé de ~8% depuis le début de l'année