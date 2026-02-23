Home Depot devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les actions de Home Depot HD.N ont clôturé en baisse de 1,4 % à 376,99 $ avant la publication de ses résultats trimestriels prévue avant l'ouverture des marchés mardi

** Les analystes de Wall Street s'attendent à une baisse de ~4% du chiffre d'affaires de HD à 38,1 milliards de dollars, en baisse par rapport aux ~40 milliards de dollars de l'année précédente. Le distributeur de produits de rénovation devrait annoncer une baisse de ~16% du bénéfice par action ajusté à 2,54 $ contre 3,02 $ l'année précédente ** Les dépenses de consommation et la croissance économique américaine ont probablement ralenti au quatrième trimestre en raison des perturbations causées par la fermeture du gouvernement l'année dernière ** La semaine dernière, Walmart WMT.O a annoncé que les ventes de magasins comparables aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour le trimestre se terminant le 31 janvier, dépassant ainsi les estimations ** 38 analystes couvrent HD, lui donnant une note moyenne de"BUY" et un PT médian de 406 $, selon les données de LSEG ** HD est en hausse de 9,6 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 1,5 % pour le Dow Industrials .DJI .