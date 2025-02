Home Depot dépasse les attentes au 4T malgré la "pression" sur les gros projets

( AFP / PATRICK T. FALLON )

La chaîne de magasins de bricolage Home Depot a publié mardi des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, marqué par un bénéfice net en hausse pour la première fois depuis l'été 2022 et malgré la "pression" sur les gros projets dans un contexte de hausse des taux d'intérêts.

"Notre quatrième trimestre a dépassé nos attentes grâce à un plus grand engagement de dépenses pour l'amélioration des logements, en dépit de la pression persistante sur les grands projets de réaménagement", a commenté Ted Decker, PDG du groupe, cité dans un communiqué.

Il a de nouveau insisté, comme les trimestres précédents, sur "les conditions macroéconomiques incertaines" et sur "un environnement de taux d'intérêts supérieurs qui ont affecté la demande en matière d'amélioration des maisons".

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2024, clos au 2 février, a progressé de 14,1% à 39,70 milliards de dollars et le bénéfice net est ressorti à 2,99 milliards, soit une hausse de 7% sur un an.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, valeur de référence pour les marchés, le bénéfice net s'établit à 3,13 dollars contre 2,86 dollars un an plus tôt. Le consensus des analystes de FactSet attendait 3,04 dollars.

A noter que le trimestre a compté quatorze semaines, tandis que la même période de 2023 n'avait été constituée que de treize. Cette semaine supplémentaire a généré environ 2,5 milliards de dollars de ventes, et environ 30 cents de bénéfice net par action proforma.

Sur l'ensemble de l'exercice, composé de 53 semaines au lieu de 52 l'année précédente, Home Depot a réalisé un chiffre d'affaires de 159,5 milliards de dollars et un bénéfice net de 14,8 milliards.

Le nombre de transactions a bondi de 7,6% sur le trimestre à 400,4 millions et le montant du ticket moyen a très légèrement augmenté (0,3%) à 89,11 dollars. Sur l'année, les transactions ont progressé de 0,9% mais le ticket moyen a reculé de 0,8%.

Pour l'exercice en cours, le groupe d'Atlanta (Géorgie) anticipe notamment une croissance d'environ 2,8% de ses ventes (+1% à données comparables) et un recul d'environ 2% de son bénéfice par action proforma par rapport aux 15,24 dollars de l'année achevée.

Au 2 février 2025, le groupe détenait 2.347 magasins aux Etats-Unis et plusieurs territoires américains, au Canada et au Mexique. Il employait plus de 470.000 personnes.

Vers 11H45 GMT, dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Home Depot perdait 1,92%.