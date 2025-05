Home Depot confirme ses prévisions 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Nous prévoyons que, d'ici douze mois, aucun pays en dehors des États-Unis ne représentera plus de 10 % de nos achats ", a déclaré le directeur financier Richard McPhail dans un communiqué. " Nous entendons maintenir, de manière générale, nos niveaux de prix actuels sur l'ensemble de notre portefeuille. "

La firme américaine maintient ses prévisions sur l'exercice fiscal, tablant sur une croissance totale de l'activité de 2,8%, une progression de 1% en comparable et une baisse de 3% environ du bénéfice dilué par action. Le bpa ajusté est anticipé en retrait d'environ 2%.

(AOF) - Home Depot a dévoilé au titre de son premier trimestre clos début mai un bénéfice net de 3,4 milliards d'euros, contre 3,6 milliards un an avant. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 3,56 dollars, en deçà des prévisions qui ciblaient 3,60 dollars par action. Le détaillant d'articles de bricolage a fait état d'une hausse de ses revenus de 9,4% en rythme annuel, à 39,9 milliards de dollars, contre 39,3 milliards attendus. Ses ventes comparables globales ont reculé de 0,3 %, une baisse légèrement supérieure aux attentes des analystes qui tablaient sur -0,15%.

