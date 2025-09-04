Home Depot a finalisé l'acquisition de GMS
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 16:33
Le groupe basé à Atlanta (Géorgie) précise que le rachat de ce fournisseur de panneaux muraux, de plafonds et de charpentes métalliques a été réalisée via SRS, sa filiale de distribution dédiée à une clientèle professionnelle.
'L'intégration de GMS renforce encore la position de SRS en tant que distributeur de matériaux de construction multi-catégories de premier plan, en apportant des capacités différenciées, de nouvelles gammes de produits et des relations clients qui sont hautement complémentaires à l'activité actuelle de SRS', a expliqué Ted Decker, le PDG de Home Depot.
'La combinaison de SRS et GMS permettra de générer des synergies de ventes croisées, renforcera nos capacités et offrira encore plus d'opportunités de croissance avec cette clientèle importante', a-t-il ajouté.
A l'issue de son offre publique d'achat sur GMS, qui a expiré hier soir, Home Depot contrôlait environ 79,5% du capital de GMS, permettant une finalisation de l'opération sachant que l'ensemble des autres conditions usuelles ont été remplies.
