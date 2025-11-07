 Aller au contenu principal
Holley Performance s'envole grâce à une augmentation de ses prévisions de revenus pour 2025 et à un chiffre d'affaires supérieur à celui du troisième trimestre
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 20:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions du fabricant de pièces automobiles Holley Performance HLLY.N augmentent de 42 % à 3,9 $ ** La société annonce un chiffre d'affaires de 138,4 millions de dollars pour le troisième trimestre, dépassant l'estimation des analystes de 132,4 millions de dollars, selon les données compilées par le LSEG ** HLLY relève ses prévisions de revenus pour l'année 2025 à 590 millions de dollars - 605 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 580 millions de dollars à 595 millions de dollars

** À la dernière clôture, l'action HLLY était en hausse de 28,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HOLLEY
3,775 USD NYSE +38,79%
