Holley chute après que le prix de la vente de la participation de l'actionnaire principal a été fixé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 septembre -
** Les actions du fabricant de pièces automobiles Holley
HLLY.N ont baissé de 3 % avant la cloche à 2,90 $ après le prix de l'offre secondaire
** La vente ferait passer la de Sentinel de
le prospectus est en cours d'élaboration ()
** Holley
** JP Morgan et Jefferies sont les chefs de file de l'offre, rejoints par William Blair et Canaccord Genuity
** Jusqu'à mercredi, les actions HLLY ont augmenté de ~50% ce trimestre, ce qui les a fait baisser de 1% depuis le début de l'année
*
* 6 des 8 analystes couvrant HLLY considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat" et 2 comme un "maintien"; la prévision médiane est de 3,75 $, selon les données de LSEG
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer