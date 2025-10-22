HOLD-Les actions de LG Chem montent en flèche après que Palliser a demandé la nomination de nouveaux administrateurs et des rachats d'actions

Les actions de LG Chem grimpent de 12 %

Palliser affirme que les investisseurs négligent les activités de LG Chem dans le domaine des batteries

Le président sud-coréen demande aux sociétés cotées en bourse de réformer leur gouvernance

Palliser Capital estime que LG Chem 051910.KS est fortement sous-évaluée et qu'elle pourrait doubler le prix de ses actions en renouvelant son conseil d'administration et en rachetant des actions - une opinion qui a fait bondir les actions de la société de 12 %.

Selon James Smith, fondateur et directeur des investissements de Palliser, la société sud-coréenne se négocie avec une décote de 74 % par rapport à sa valeur nette d'inventaire, car les investisseurs la considèrent davantage comme une société pétrochimique en difficulté, tout en négligeant sa solide activité dans le domaine des batteries.

Les actions de LG Chem ont perdu 20 % au cours des 12 derniers mois et sont restées à la traîne de leurs pairs. "Cette entreprise est incroyablement bon marché", a-t-il déclaré lors du 13D Monitor Active Passive Investment Summit à New York.

Palliser n'a pas révélé le montant de sa participation dans LG Chem. LG Chem détient 82 % de LG Energy Solution, un important fournisseur de batteries pour les constructeurs automobiles, notamment Toyota 7203.T et Tesla TSLA.O .

Smith a accusé un manque de confiance dans la gouvernance d'entreprise de LG Chem, un manque d'alignement avec les actionnaires ainsi qu'une mauvaise allocation des capitaux d'être à l'origine d'un écart important dans la valorisation qui, selon Palliser, devrait se situer à 65 milliards de dollars.

"LG Chem a une formidable opportunité de débloquer de la valeur en comblant sa forte décote", a déclaré Smith. "Nous demandons au conseil d'administration d'évaluer officiellement le plan d'amélioration de la valeur de LG Chem et de montrer l'exemple en faisant progresser la vision KOSPI 5 000 du président Lee."

LG Chem a refusé de commenter les remarques de Palliser.

Dans le cadre de son plan d'amélioration de la valeur de l'entreprise de novembre 2024, l'entreprise a déclaré qu'elle envisagerait d'augmenter son ratio de distribution une fois que les rendements des nouveaux investissements dans les batteries et d'autres nouvelles activités auront généré des bénéfices.

Le président Lee Jae Myung, qui a pris ses fonctions en juin, a intensifié la pression sur les sociétés cotées en bourse pour qu'elles se réforment, affirmant que le KOSPI .KS11 pourrait atteindre 5 000 d'ici cinq ans. L'indice de référence a augmenté de 42 % depuis l'arrivée au pouvoir de Lee Jae Myung et se négocie actuellement à environ 3 800.

Ce n'est pas la première fois que Palliser cible un conglomérat familial sud-coréen. L'année dernière, il a proposé et obtenu des modifications de la société holding du fabricant de puces SK Hynix 000660.KS . L'ancienne société de Smith, Elliott, a également ciblé Samsung Electronics

005930.KS et Hyundai Motor 005380.KS dans le cadre de batailles très médiatisées.

Bien que Smith ait fait l'éloge des récentes mesures prises par LG Chem, notamment la vente de son activité de polarisation il y a deux ans et la vente d'une activité non essentielle de filtres à eau cette année, il a déclaré qu'elles n'étaient pas suffisantes.

Le conseil d'administration doit être renouvelé avec des experts en matériaux avancés, en véhicules électriques et en sciences de la vie, car ses directeurs sont des universitaires qui manquent d'expertise en gestion d'entreprise et d'expérience en matière d'allocation de capital, a-t-il déclaré.

Smith a également exhorté l'entreprise à racheter des actions et à maintenir des niveaux appropriés d'endettement net.