HOLD-Le stablecoin Tether rétrogradé à "faible" dans l'évaluation de S&P
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 15:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrections pour supprimer un mot inutile dans le titre) par Elizabeth Howcroft

S&P Global a abaissé la note de la plus grande stablecoin du monde, Tether, citant une augmentation des actifs à haut risque dans les réserves de la crypto-monnaie et des "lacunes persistantes dans la divulgation", a déclaré l'agence de notation mercredi. S&P a créé en 2023 une nouvelle échelle de 1 à 5 , afin d'évaluer le risque de diverses stablecoins - un type de crypto-monnaie rattaché aux monnaies traditionnelles, généralement le dollar américain. Dans une note de recherche, S&P a indiqué qu'elle évaluait désormais le jeton de Tether, connu sous le nom d'USDT, à "5 (weak)", soit la note la plus basse possible, le faisant passer de "4 (constrained)" à "5 weak ", soit la note la plus basse possible.

Un porte-parole de Tether n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Tether a précédemment déclaré que son jeton était le "premier dollar numérique, combinant stabilité, transparence et accessibilité mondiale"

La société Tether, basée au Salvador , affirme avoir émis environ 184 milliards de dollars de sa crypto-monnaie indexée sur le dollar, et dit détenir suffisamment de réserves en bons du Trésor américain et autres actifs pour permettre aux détenteurs de jetons d'échanger leurs jetons Tether contre des dollars.

S&P a déclaré qu'il y avait eu une augmentation des actifs à haut risque dans les réserves de Tether au cours de l'année écoulée, y compris le bitcoin , l'or, les prêts garantis, les obligations d'entreprise et d'autres investissements, "tous avec des informations limitées et soumis à des risques de crédit, de marché, de taux d'intérêt et de change"

"Tether continue de fournir des informations limitées sur la solvabilité de ses dépositaires, de ses contreparties ou de ses fournisseurs de comptes bancaires", ajoute S&P.

Néanmoins, Tether a maintenu "un niveau notable de stabilité des prix" même pendant les périodes de volatilité du marché des crypto-monnaies, selon la note de S&P.

