Holcim: va déployer 1000 camions électriques Volvo

(CercleFinance.com) - Holcim annonce aujourd'hui qu'elle déploiera jusqu'à 1 000 camions électriques Volvo d'ici 2030. La livraison des premiers camions commencera au quatrième trimestre 2023. Il s'agit de la plus importante commande commerciale à ce jour pour les camions électriques Volvo.



Les deux entreprises sont des membres fondateurs de la First Movers Coalition (FMC), une coalition d'entreprises qui utilisent leur pouvoir d'achat pour créer des marchés précoces pour les technologies propres innovantes.



Cet accord s'inscrit dans le cadre d'un partenariat plus large entre Holcim et le groupe Volvo visant à déployer des camions électriques dans toutes les activités de Holcim en Europe d'ici à 2030.



Le remplacement des camions diesel par des camions électriques permettra de réduire les émissions de CO2 dues au transport routier de 50 % par an.



Jan Jenisch, président-directeur général de Holcim, a déclaré : 'Décarboniser la logistique de nos opérations européennes grâce à des flottes électriques nous permettra d'atteindre notre objectif de 30 % de poids lourds à zéro émission d'ici 2030.'





