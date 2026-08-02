Holcim va céder sa filiale philippine à la société chinoise Huaxin dans le cadre d'une transaction de 807 millions de dollars

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* Le produit de la vente servira à financer des opérations de fusion-acquisition et à renforcer les investissements dans les activités existantes

* La cession devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027

* Il s'agit de la plus importante cession depuis la vente de ses activités au Nigeria à Huaxin pour 1 milliard de dollars en 2024

(Ajout de détails concernant d'autres cessions et la date prévue de finalisation de la vente au paragraphe 4) par John Revill

Le groupe suisse Holcim HOLN.S , fournisseur de matériaux de construction, a annoncé dimanche son intention de céder ses activités aux Philippines à la société chinoise Huaxin Building Materials 600801.SS , dans le cadre d'une transaction qui pourrait rapporter au moins 807 millions de dollars.

Holcim cédera dans un premier temps une participation de 68 % pour 527 millions de dollars, le reste devant être vendu au cours des trois à cinq prochaines années pour un prix minimum de 280 millions de dollars.

Cela porterait la valorisation totale à 807 millions de dollars, bien que ce chiffre puisse augmenter « en fonction de la création de valeur supplémentaire au cours de cette période », a précisé Holcim. Cette cession, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, constitue la plus importante cession réalisée par Holcim depuis la vente de ses activités au Nigeria, également à Huaxin Cement, dans le cadre d’une transaction d’un milliard de dollars conclue en décembre 2024. Les fonds levés grâce à la vente des activités philippines serviront à financer d’importantes acquisitions ainsi que de nouveaux investissements dans les activités existantes de Holcim. La société suisse se concentre davantage sur l’Europe, l’Amérique latine, l’Afrique du Nord et l’Australie, alors qu’elle restructure ses activités après avoir scindé l’année dernière ses opérations nord-américaines en une société distincte.

Les acquisitions ont été identifiées comme un élément clé de la stratégie de croissance de Holcim, la société prévoyant de réaliser environ 15 opérations en 2026.

Holcim avait indiqué l’année dernière disposer de 3 à 4 milliards de francs suisses (soit 3,72 à 4,95 milliards de dollars) à consacrer à des acquisitions jusqu’en 2030, et qu’elle pourrait lever jusqu’à 6 milliards de francs suisses supplémentaires grâce à des cessions et à des emprunts supplémentaires pour financer des opérations de grande envergure et des rachats d’actions.

Miljan Gutovic, directeur général de Holcim, a déclaré vendredi que la société disposait d’un « portefeuille très solide » de projets d’acquisition en Amérique latine, en Europe, ainsi que dans certaines régions d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique, et qu’elle envisageait également des opérations de grande envergure. «Nous analysons en permanence notre environnement, des entreprises spécialisées dans les solutions de murs et de sols jusqu’aux toitures, et nous pensons qu’il existe des marchés très attractifs», a-t-il déclaré aux analystes à l’issue de la présentation des résultats du deuxième trimestre de l’entreprise .

« Je suis convaincu que nous connaîtrons une forte dynamique en matière de fusions-acquisitions au cours du second semestre de cette année », a ajouté M. Gutovic.

(1 dollar = 0,8074 franc suisse)