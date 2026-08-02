Holcim va céder sa filiale philippine à la société chinoise Huaxin dans le cadre d'une transaction de 807 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails, de contexte et d'un commentaire du directeur général) par John Revill

Le groupe suisse Holcim HOLN.S , fournisseur de matériaux de construction, a annoncé dimanche son intention de céder ses activités aux Philippines à la société chinoise Huaxin Building Materials 600801.SS , dans le cadre d'une transaction qui pourrait rapporter au moins 807 millions de dollars.

Holcim cédera dans un premier temps une participation de 68 % pour 527 millions de dollars, le reste devant être vendu au cours des trois à cinq prochaines années pour un prix minimum de 290 millions de dollars.

Cela porterait la valorisation totale à 807 millions de dollars, bien que ce chiffre puisse augmenter “ en fonction de la création de valeur supplémentaire au cours de cette période ”, a précisé Holcim.

Les fonds levés grâce à cette cession serviront à financer d’importantes acquisitions ainsi que de nouveaux investissements dans les activités existantes de Holcim.

La société suisse se concentre davantage sur l’Europe, l’Amérique latine, l’Afrique du Nord et l’Australie, alors qu’elle restructure ses activités après avoir scindé l’année dernière ses opérations nord-américaines pour en faire une société distincte.

Les acquisitions ont été identifiées comme un élément clé de la stratégie de croissance de Holcim, la société prévoyant de réaliser environ 15 opérations en 2026.

Holcim avait indiqué l’année dernière disposer de 3 à 4 milliards de francs suisses (soit 3,72 à 4,95 milliards de dollars) à consacrer à des acquisitions jusqu’en 2030, et pourrait lever jusqu’à 6 milliards de francs suisses supplémentaires grâce à des cessions et à des emprunts supplémentaires destinés à financer des opérations de grande envergure et des rachats d’actions.

Vendredi, Miljan Gutovic, directeur général de Holcim, a déclaré que la société disposait d’un “ portefeuille très solide ” de projets d’acquisition en Amérique latine, en Europe, ainsi que dans certaines régions d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique, et qu’elle envisageait également des opérations de grande envergure.

“Nous analysons en permanence notre environnement, des entreprises spécialisées dans les solutions de murs et de sols jusqu’aux entreprises de couverture, et nous pensons qu’il existe des marchés très attractifs”, a-t-il déclaré aux analystes à l’issue de la présentation des résultats du deuxième trimestre de l’entreprise .

“ Je suis convaincu que nous connaîtrons une forte dynamique en matière de fusions-acquisitions au cours du second semestre de cette année ”, a ajouté Gutovic. (1 dollar = 0,8074 franc suisse)