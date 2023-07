Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: trois nouveaux projets CCUS subventionnés en Europe information fournie par Cercle Finance • 14/07/2023 à 08:02









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir été sélectionné pour trois subventions du Fonds d'innovation de l'Union européenne (UE) pour des projets révolutionnaires de captage et de stockage du carbone (CCUS) en Belgique, en France et en Croatie.



'Les projets ont été sélectionnés pour leur profil hautement évolutif, leurs technologies matures et leurs partenariats avancés pour faire progresser le pacte vert de l'UE, mettant les technologies propres au service d'un avenir à zéro émission nette', explique-t-il.



Avec ceux en cours en Allemagne et en Pologne, Holcim fait ainsi maintenant progresser cinq projets de décarbonisation avec le soutien du Fonds d'innovation de l'UE, dans le cadre de la feuille de route zéro émission nette du groupe suisse de matériaux de construction.





Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris -0.20% HOLCIM Swiss EBS Stocks 0.00% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%