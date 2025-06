Holcim: scission d'Amrize finalisée information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Holcim indique avoir finalisé sa scission à 100% d'Amrize, société regroupant ses activités en Amérique du Nord, via une distribution de dividende en nature d'une action Amrize pour chaque action Holcim en circulation détenue le 20 juin au soir.



Par cette scission, les deux entreprises de matériaux de construction devraient chacune 'bénéficier d'une orientation stratégique et opérationnelle plus précise, avec des équipes de direction dédiées pour tirer parti des opportunités uniques sur leurs marchés respectifs'.



A travers son plan NextGen Growth 2030, Holcim pourra procéder à des investissements ciblés sur les marchés les plus attractifs en dehors de l'Amérique du Nord, et développer des solutions de construction à forte valeur ajoutée pour stimuler une croissance rentable.





