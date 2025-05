Holcim: scission d'Amrize approuvée en AG information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 15:32









(CercleFinance.com) - Holcim annonce que ses actionnaires ont approuvé toutes les propositions de son conseil d'administration lors de son assemblée générale 2025, en particulier la scission prévue de son activité nord-américaine, qui sera nommée Amrize.



Les actionnaires ont approuvé à cette fin la distribution spéciale, sous forme de dividende en nature, d'une action Amrize pour chaque action Holcim détenue. Les actions Amrize devraient être cotées sur le NYSE et le SIX Swiss Exchange en juin.



Les actionnaires ont également approuvé l'augmentation de 11% du dividende à 3,10 francs suisses par action nominative, et Kim Fausing a été élue présidente du conseil d'administration de Holcim, succédant à Jan Jenisch qui prendra la tête d'Amrize.





Valeurs associées HOLCIM 97,780 CHF Swiss EBS Stocks +0,68%