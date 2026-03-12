Holcim renforce sa présence en Colombie
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 10:12
La transaction, d'une valeur de 485 millions de dollars, représente un multiple d'EBITDA pro forma 2026 d'environ 5x, après des synergies récurrentes d'environ 30 millions de dollars attendues dès la troisième année.
Cette transaction permettra à Holcim d'étendre sa présence opérationnelle dans le pays en y ajoutant plus de 20 sites de production.
Les sites de production comprennent la cimenterie de Caracolito, la station de broyage de Santa Rosa, ainsi que plus de 20 centrales à béton, des usines de granulats, de mortiers et d'adjuvants.
Cette acquisition complétera les activités existantes de Holcim en Colombie, qui comprennent une cimenterie à Nobsa, huit centrales à béton, une usine d'adjuvants et une usine de granulats, ainsi que plus de 150 points de vente Disensa.
Miljan Gutovic, DG de Holcim : " Cette acquisition renforcera la présence de Holcim en Colombie et accélérera sa croissance dans cette région attractive d'Amérique latine, conformément à notre stratégie NextGen Growth 2030. En élargissant notre implantation dans le pays, ces actifs complètent notre portefeuille existant. "
Valeurs associées
|63,920 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,84%
A lire aussi
-
Russie: quinze hommes condamnés à la perpétuité pour l'attaque jihadiste du Crocus City Hall en 2024
La justice russe a condamné jeudi à la perpétuité les quatre tireurs ainsi que onze complices de l'attaque jihadiste du Crocus City Hall qui avait fait 150 morts près de Moscou en 2024, le pire attentat en Russie depuis près de 20 ans. Des hommes armés avaient ... Lire la suite
-
La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a annoncé jeudi quasiment doubler sa surcharge carburant pour la plupart de ses liaisons, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. L'entreprise a diffusé une liste détaillée des routes touchées dans un communiqué ... Lire la suite
-
La guerre au Moyen-Orient, qui paralyse le détroit d'Ormuz et avec lui la circulation mondiale des hydrocarbures, constitue "la plus importante perturbation" de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire, a averti jeudi l'Agence internationale de l'énergie (AIE). ... Lire la suite
-
La police inspecte l'épave d'un drone iranien qui s'est écrasé dans une rue près du quartier financier de Dubaï, tandis que des personnes se réfugient dans un parking, au lendemain de l'évacuation de nombreuses entreprises suite aux menaces iraniennes de bombarder ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer