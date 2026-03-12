 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Holcim renforce sa présence en Colombie
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 10:12

Holcim va réaliser l'acquisition des activités de Cemex dans le secteur des matériaux et solutions de construction en Colombie. Ces activités représentent un chiffre d'affaires net prévisionnel d'environ 360 millions de dollars américains en 2026.

La transaction, d'une valeur de 485 millions de dollars, représente un multiple d'EBITDA pro forma 2026 d'environ 5x, après des synergies récurrentes d'environ 30 millions de dollars attendues dès la troisième année.

Cette transaction permettra à Holcim d'étendre sa présence opérationnelle dans le pays en y ajoutant plus de 20 sites de production.

Les sites de production comprennent la cimenterie de Caracolito, la station de broyage de Santa Rosa, ainsi que plus de 20 centrales à béton, des usines de granulats, de mortiers et d'adjuvants.

Cette acquisition complétera les activités existantes de Holcim en Colombie, qui comprennent une cimenterie à Nobsa, huit centrales à béton, une usine d'adjuvants et une usine de granulats, ainsi que plus de 150 points de vente Disensa.

Miljan Gutovic, DG de Holcim : " Cette acquisition renforcera la présence de Holcim en Colombie et accélérera sa croissance dans cette région attractive d'Amérique latine, conformément à notre stratégie NextGen Growth 2030. En élargissant notre implantation dans le pays, ces actifs complètent notre portefeuille existant. "

Valeurs associées

HOLCIM
63,920 CHF Swiss EBS Stocks -0,84%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank