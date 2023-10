Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: relève son objectif de marge pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 09:51









(CercleFinance.com) - Holcim annonce que ses ventes nettes ont atteint 7,34 milliards de francs suisses au 3e trimestre (les analystes tablaient sur 7,4 milliards), un chiffre en recul de 8,8% par rapport à la même période un an plus tôt, ou à +6,6% en données organiques.



La société a aussi dévoilé un bénéfice d'exploitation (Ebit) récurrent de 1,6 milliard de francs suisses, en hausse de 3,1% par rapport à l'année précédente en données publiées, mais en croissance organique de 14,1%.



Le cimentier met notamment en avant sa performance en Amérique du Nord au cours des neuf premiers mois, avec un chiffre d'affaires net et un EBIT récurrent records, conduisant à une marge EBIT récurrente de 21,7 %.



' Le troisième trimestre confirme le solide profil de bénéfices d'Holcim, avec des moteurs de croissance généralisés qui génèrent une nouvelle augmentation de la rentabilité. Cette performance nous donne la confiance nécessaire pour relever nos prévisions pour 2023 vers une marge EBIT récurrente supérieure à 17 % pour l'année, et faire progresser notre ambition en matière de systèmes de toiture pour atteindre plus de 6 milliards de dollars de ventes nettes et 1,3 milliard de dollars d'EBIT d'ici 2026', a commenté Jan Jenisch, le p.d.-g.



Le titre perd près de 3% à Zurich après cette publication.





