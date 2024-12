Holcim: réalise une acquisition en Australie information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - La coentreprise de Holcim , Cement Australia, va acquérir une division du Buckeridge Group of Companies (BGC). Cette opération va permettre au groupe de se renforcer en Australie-Occidentale.



Cement Australia acquerra des actifs tels qu'une station de broyage de ciment avec une capacité annuelle importante, une flotte de transport et un centre d'innovation accrédité au niveau national.



La division de BGC qui fera l'objet de l'acquisition comprend le ciment, le béton, les carrières et l'asphalte, ainsi que son Centre de technologie des matériaux.



Cement Australia, une coentreprise entre Holcim et Heidelberg Materials, est l'un des principaux fournisseurs de matériaux et de solutions de construction en Australie.



Martin Kriegner, responsable régional de Holcim pour l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique, et président de Cement Australia : ' Grâce à ses installations à la fine pointe de la technologie, l'acquisition renforcera le leadership de Holcim en matière de solutions de construction durables et innovantes'.





Valeurs associées HOLCIM 88,92 CHF Swiss EBS Stocks +0,18%