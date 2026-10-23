Holcim publie des résultats en béton, Volvo fait une sortie de route

Röko, Holcim et Sodexo profitent de résultats solides. Le spécialiste suisse Belimo profite d'une recommandation d'UBS. Volvo Cars, Valeo et Kering subissent de lourdes sanctions boursières. OVHcloud chute suite à la cession de titres par un actionnaire non identifié.

Actions en hausse

Röko ( 11,5%) : la société d'investissement suédoise bondit après avoir annoncé une hausse de 43,6% de son chiffre d'affaires et de son résultat d'exploitation au troisième trimestre, sur un an.

Holcim ( 5,6%) : le géant suisse des matériaux de construction profite de résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre 2026. Soutenue par une demande robuste et une bonne maîtrise des coûts, sa marge opérationnelle récurrente progresse à 20,9%, contre 20,7% auparavant.

Sodexo ( 5,1%) : le groupe français de restauration collective séduit avec une croissance organique de 2%, supérieure aux attentes, et une marge d'exploitation de 3,4%, dans le haut de sa fourchette cible. Il confirme ses objectifs pour 2027 et vise une croissance organique supérieure à 5% d'ici 2030.

Belimo ( 4,8%) : le spécialiste suisse des équipements de régulation des bâtiments bénéficie du soutien d'UBS, qui relève sa recommandation de "neutre" à "acheter" et porte son objectif de cours de 827 à 900 CHF.

Electrolux ( 4,4%) : le fabricant suédois d'électroménager dépasse les attentes au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 33 919 MSEK et un résultat d'exploitation ajusté de 912 MSEK. Les économies réalisées compensent la faiblesse persistante de la demande nord-américaine.

L'Oréal ( 3,4%) : le géant français des cosmétiques affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 11,56 milliards d'euros, en hausse de 7,7% à données comparables, contre 5,9% attendus. La reprise en Chine et le dynamisme des parfums de luxe soutiennent les ventes. BNP Paribas, Citi et Goldman Sachs relèvent leurs objectifs de cours à respectivement 500, 470 et 450 euros.

Actions en baisse

Volvo Cars (-27,9%) : le constructeur suédois perd plus du quart de sa valeur après avoir enregistré une perte d'exploitation au troisième trimestre. La montée en puissance plus lente que prévu de son nouveau SUV électrique EX60 et la faiblesse de la demande en Chine et aux États-Unis pèsent sur ses résultats. Confronté à la concurrence chinoise, le groupe annonce également la suppression de 2 500 emplois pour réduire ses coûts.

OVHcloud (-17,1%) : le spécialiste français du cloud dévisse après qu'un actionnaire non identifié a cédé 4,65 millions d'actions par placement accéléré. Cette opération intervient deux jours après la publication des résultats annuels 2026, qui avaient fait bondir le titre de 18%.

Valeo (-12,6%) : l'équipementier automobile est sanctionné après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel de 4,88 milliards d'euros, en recul de 2,3% et légèrement inférieur aux attentes. La faiblesse des marchés européen et chinois continue de peser sur l'activité. Le groupe maintient néanmoins ses objectifs annuels et table sur un retour à la croissance en 2027.

Kering (-11,3%) : la maison mère de Gucci et Saint Laurent publie un chiffre d'affaires trimestriel de 3,345 MdsEUR, en recul de 1% en données comparables, avec Gucci en baisse de 6%. Barclays, Goldman Sachs et Jefferies abaissent leurs objectifs de cours à 230, 230 et 200 euros respectivement.

Norsk Hydro (-7,1%) : le producteur norvégien d'aluminium déçoit avec un EBITDA ajusté de 9,09 milliards de couronnes norvégiennes au troisième trimestre, contre 9,53 milliards attendus. Le groupe prévient également d'une hausse des coûts et d'une baisse des prix dans ses activités d'électrolyse au quatrième trimestre.

Ipsos (-4,9%) : le spécialiste français des études de marché recule après avoir abaissé ses prévisions annuelles. Il anticipe désormais une croissance organique comprise entre 1,2% et 1,5% en 2026, contre 2% précédemment. Le groupe invoque les incertitudes macroéconomiques et les répercussions du conflit au Moyen-Orient sur ses activités dans la région.