Holcim obtient un financement européen pour son projet de ciment bas carbone en Roumanie
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 15:41

Holcim annonce avoir été sélectionné pour un financement du Fonds européen pour l'innovation destiné à son projet de captage et stockage du carbone (CCS) à Câmpulung, en Roumanie. Ce site produira à partir de 2032 environ 2 millions de tonnes de ciment à très faibles émissions, faisant de lui le premier projet terrestre de CCS à grande échelle en Europe de l'Est.

Baptisé Carbon Hub CPT 01, le projet vise à capter le CO? des gaz de combustion, à le comprimer puis à le stocker de manière permanente et sécurisée. Il est mené avec un consortium industriel incluant Carmeuse, partenaire clé dans la construction de la chaîne de valeur du CCS.

Simon Kronenberg, responsable de la région Europe centrale et orientale, souligne que cette initiative soutient la stratégie NextGen Growth 2030 du groupe, axée sur une croissance durable et rentable. Avec ce nouveau financement, Holcim compte désormais huit projets majeurs de capture du carbone soutenus par l'Union européenne.

Le montant de la subvention accordée n'a pas été dévoilé par Holcim.

Valeurs associées

HOLCIM
70,060 CHF Swiss EBS Stocks -0,68%
