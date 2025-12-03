 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 071,80
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Holcim obtient la certification Global Top Employer 2025
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 11:27

Holcim annonce avoir été désignée Global Top Employer 2025 par le Top Employers Institute, rejoignant un cercle restreint de 18 entreprises reconnues pour leurs pratiques exemplaires en matière de gestion des talents.

Cette distinction s'appuie notamment sur Career Catalyst, la plateforme mondiale de mentorat numérique du groupe, désormais intégrée à la bibliothèque des meilleures pratiques de l'Institut. Au total, 27 marchés de Holcim, couvrant toutes les régions du groupe, ont été certifiés.

Le CEO Miljan Gutovic salue 'l'excellente collaboration et le dévouement' des 45 000 employés, tandis que Carmen Diaz, Directrice des Ressources Humaines et du Développement Durable, met en avant l'ambition d'offrir 'le meilleur environnement de travail', axé sur le développement des compétences, la diversité et la sécurité.

Le classement du Top Employers Institute évalue les entreprises selon des critères mondiaux de carrière, formation, bien-être et politique de rémunération.

Le titre cède actuellement 1,3% à Zurich, dans un marché à l'équilibre

Valeurs associées

HOLCIM
75,040 CHF Swiss EBS Stocks -1,26%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank