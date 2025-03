Holcim: objectifs fixés à horizon 2030 information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - Présentant sa nouvelle stratégie 'NextGen Growth 2030', Holcim indique viser à horizon 2030, des croissances annuelles moyennes de 3-5% du chiffre d'affaires et de 6-10% de l'EBIT récurrent, ainsi qu'un taux de conversion en cash annuel moyen de 50%.



Toujours d'ici à 2030, le groupe suisse affiche aussi pour objectifs plus de 20 millions de tonnes de matériaux de démolition recyclés, ainsi que de générer la moitié de son chiffre d'affaires grâce à des solutions de construction à forte valeur ajoutée.



Dans le cadre de sa stratégie, Holcim -qui doit scinder ses activités nord-américaines vers la fin du semestre- prévoit des investissements ciblés sur les marchés les plus attractifs, de l'Amérique latine et de l'Europe à l'Afrique du Nord et à l'Australie.



Avec une capacité totale de déploiement de capital estimée à 18-22 milliards de francs suisses de 2025 à 2030, le groupe 'investira dans la croissance organique et les acquisitions créatrices de valeur avec des dividendes attractifs et progressifs'.





