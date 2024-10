Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Holcim: investit dans 2 startups aux côtés d'un fonds Amazon information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 17:18









(CercleFinance.com) - Holcim et le Climate Pledge Fund d'Amazon investissent ensemble dans les startups 14Trees et Paebbl pour faire progresser la construction durable.



Le financement de 14Trees par le Climate Pledge Fund d'Amazon, ainsi qu'un investissement de suivi de Holcim dans sa coentreprise d'impression 3D avec British International Investment (BII), accéléreront la construction de bâtiments à grande échelle par la startup, notamment des centres de données à faible émission de carbone.



L'investissement dans Paebbl dans le cadre d'un tour d'investissement plus large permettra de développer la technologie de minéralisation avancée de la startup, conçue pour stocker de manière permanente le CO₂ dans le béton comme puits de carbone.





