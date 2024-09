Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Holcim: investissement dans Sublime Systems information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 09:08









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir investi dans Sublime Systems, une start-up de premier plan dans le domaine de la technologie du ciment à faible émission de carbone, afin d'élargir sa gamme de solutions pour la décarbonation du bâtiment à grande échelle.



Le partenariat permettra à Sublime de construire une première usine dans le Massachusetts, aux États-Unis, et à Holcim d'obtenir une grande partie du ciment Sublime produit dans ce pays par le biais d'un accord contraignant de réservation.



Les deux partenaires ont mis en place une équipe de projet dédiée pour codévelopper d'autres installations afin de développer et de commercialiser la technologie de Sublime Systems pour un déploiement rapide sur le marché.





