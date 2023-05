Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: inaugure le projet 'Essential Homes' à Venise information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 15:08









(CercleFinance.com) - Holcim annonce que le projet 'Essential Homes' conduit avec la Fondation Norman Foster a été inauguré à Venise à l'occasion du lancement de la Biennale d'architecture 2023.



Dans le cadre de ce partenariat, la Fonation Norman Foster a conçu le concept de logement pour répondre aux besoins humains essentiels, offrant sécurité, confort et bien-être aux personnes déplacées qui sont parfois amenées à vivre dans des installations dites 'temporaires' pendant des décennies.



Holcim a donné vie au projet avec une gamme de solutions de construction durable, sobre en carbone, économe en énergie et circulaire, démontrant à quel point la construction durable peut être à la portée de tous.





