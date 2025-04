Holcim: finalisation d'une acquisition au Pérou information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir finalisé l'acquisition de Compañía Minera Luren, un producteur péruvien de solutions de construction spécialisées, avec 377 employés et un portefeuille 'très complémentaire à celui existant de Holcim au Pérou'.



'Avec des systèmes de murs qui combinent une isolation économe en énergie et des mortiers spécialisés, la Compañía Minera Luren offre à ses clients des solutions de construction de grande valeur', explique Holcim, qui en attend d'importantes synergies.



Selon le groupe suisse, les systèmes de murs de cette société péruvienne 'renforceront sa capacité à offrir à ses clients des solutions de bout en bout entièrement intégrées, des fondations et des revêtements de sol aux murs et toitures'.





