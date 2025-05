Holcim: démarrage du projet Olympus en Grèce information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 10:02









(CercleFinance.com) - Holcim indique avoir donné le coup d'envoi du projet Olympus dans son usine grecque de Milaki, conçu pour produire deux millions de tonnes de ciment à émissions 'proche de zéro' par an à partir de 2029, pour un investissement prévu de 400 millions d'euros.



Olympus déploiera la combinaison des technologies OxyCalciner et Cryocap FG en tant qu'innovation innovante et rentable pour la capture du carbone. Au niveau régional, il devrait créer plus de 1.000 emplois directs et indirects.



Le groupe suisse de matériaux de construction s'associe à Air Liquide dans le cadre de ce projet, soutenu à hauteur de 125 millions d'euros par le Fonds pour l'innovation, financé par les revenus du système d'échange de quotas d'émission de l'UE.





