Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Holcim: construit une usine de ciment durable en Belgique information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir débuté la construction de son usine GO4ZERO à Obourg, en Belgique, visant à produire 2 millions de tonnes de ciment neutre en carbone par an d'ici 2029.



Ce projet, avec un investissement de plus de 500 millions d'euros, ambitionne de faire avancer la décarbonation en Europe.



'Cet investissement symbolise exactement la vision que notre pays poursuit depuis quatre ans : construire un avenir pour l'industrie en Europe, avec les normes les plus élevées en matière d'innovation et d'objectifs de CO2. Et cela, dans un domaine crucial comme la construction', a commenté le premier ministre belge, Alexander De Croo.







Valeurs associées HOLCIM Swiss EBS Stocks -0.23% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%