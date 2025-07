Holcim: bénéfices en hausse, guidance annuelle confirmée information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 12:45









(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2025, Holcim a enregistré un résultat net part du groupe en hausse de 35,2 % à 908 MCHF, et un bénéfice par action (BPA) avant éléments exceptionnels en progression de 7,4 %, à 1,57 CHF.



Le chiffre d'affaires atteint 7,87 MdsCHF, en hausse de 1,8 % en monnaie locale, malgré un recul de 2,2 % en CHF.



Le résultat d'exploitation récurrent (EBIT récurrent) progresse plus fortement à +10,8 % en devise locale, pour s'établir à 1,44 MdCHF, portant la marge à 18,3 %, en amélioration de 90 points de base.



En revanche, le free cash flow recule de 29 % à 156 MCHF, une performance saisonnière attendue selon le groupe.



Miljan Gutovic, CEO, salue une 'croissance rentable généralisée, soutenue par une stratégie à forte valeur ajoutée et une montée en puissance de l'offre durable', tout en confirmant la guidance annuelle : croissance organique de l'EBIT récurrent de 6 à 10 %, marge supérieure à 18 %, et FCF d'environ 2 MdsCHF.



Holcim souligne la réussite du spin-off de ses activités en Amérique du Nord et annonce 11 acquisitions depuis le début de l'année, dans des marchés jugés attractifs.



A la suite de cette publication, le titre s'adjuge un peu plus de 1% à Zurich.





Valeurs associées HOLCIM 65,120 CHF Swiss EBS Stocks +0,59%