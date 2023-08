Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: acquisition de CSTR finalisée en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir finalisé l'acquisition de Cooper Standard Technical Rubber GmbH (CSTR), société basée à Mannheim, en Allemagne, qui fabrique des produits en caoutchouc hautement durables et techniques, utilisés pour les systèmes de toiture.



'CSTR offre un département de R&D innovant, une installation de production ultramoderne ainsi qu'une équipe expérimentée de 130 employés, qui alimenteront la croissance de l'activité de toiture de Holcim à travers l'Europe', souligne-t-il.



Le groupe suisse de matériaux de construction poursuivra les activités commerciales existantes de CSTR et servira sa clientèle actuelle, tout en développant ses activités sous le nouveau nom de Holcim Technical Solutions & Products GmbH.





