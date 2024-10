Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Holcim: acquisition d'OX Engineered Products information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 07:45









(CercleFinance.com) - Holcim indique avoir signé un accord pour acquérir OX Engineered Products, fournisseur américain de systèmes d'isolation avancés pour les applications résidentielles et commerciales, avec un chiffre d'affaires de 136 millions de dollars attendu en 2024.



'Avec des usines dans le Midwest et le sud-est des États-Unis, l'entreprise est un fournisseur privilégié de solutions de haute qualité pour les plus grands constructeurs de maisons du pays', met en avant le groupe suisse de matériaux de construction.



Grâce aux technologies complémentaires d'OX, Holcim offrira une gamme élargie de solutions d'enveloppe de bâtiment pour les applications résidentielles et commerciales afin de répondre aux besoins de ses clients nord-américains.



Soumise aux conditions habituelles et à des autorisations réglementaires, la finalisation de cette transaction est prévue pour le quatrième trimestre 2024. Selon Holcim, elle sera fortement synergique et relutive sur son BPA dès la première année.





